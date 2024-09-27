İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kadınlar, yufka ekmeklerini Yenice Mahallesi muhtarlığı tarafından yaptırılan prefabrik gezici tandırda pişiriyor.

Muhtar Muhittin Türkmen eskiden neredeyse her evde olan tandırların artık yeni yerleşim yerlerinde olmaması nedeniyle, imece usulü yufka yapma kültürünü sürdürmek için kolları sıvadı.

Mahallesinde tandır yaptırmak için uygun yer bulamayan Türkmen, seyyar tandır yaptırmaya karar verdi.

Kaymakamlığın da destek olmasıyla Türkmen, traktörle istedikleri yere götürülebilecekleri prefabrik gezici tandır yaptırdı.

Türkmen, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve vatandaşın ihtiyacını karşılamaya gayret ettiğini söyledi.

- Ücretsiz hizmet veriyor

Gezici tandırı yaklaşık 6 ay önce yaptırdığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız tandır için beni arıyor. Ben de bir traktör bulup vatandaşın kapısının önüne götürüyorum. Orada ekmeğini pişiriyor. Bu şekil mahallemize hizmet veriyoruz. Gördüğünüz gibi tekerlekleri var. Traktöre takıyoruz, hangi ablamızın evine gidecekse traktörü oraya çekiyoruz. Böylece, orada hamurunu yoğuruyor, ekmeğini yapıyor. Bu gezici tandır, seyyar olarak mahallemizin her tarafına gidiyor. Kesinlikle para almıyoruz. İçinde hamur yoğurma makinesi, tahtası, sacı, oklavası gibi her şeyi mevcut. Bu seyyar tandırda çok güzel ortamlar oluyor, kadınlar kaynaşıyor, sohbet ediyor."