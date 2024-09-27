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        OSB Başkanı Yalçın ile KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:41
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        OSB Başkanı Yalçın ile KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2024 yılı ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın, Kayseri'nin 2024 yılı ağustos ayında yapmış olduğu ihracatın 322 milyon 107 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

        İhracatta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 1,2'lik bir düşüş yaşandığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kayseri'nin ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 8 artış sağlamıştır. Şehrimizin ilk 8 aylık ihracatı 2 milyar 465 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2023 yılı ilk 8 aylık ihracat rakamı olan 2 milyar 373 milyon 969 bin dolar seviyesini geride bırakmıştır. 12 aylık projeksiyona bakıldığında 2024 yılı ihracatımızın 2023’ten daha iyi olacağını öngörmekteyiz. İthalat rakamımız Ağustos 2024’te 149 milyon 104 bin dolar olmuştur. Ağustos ayı ithalatımız bir önceki aya göre oranla yaklaşık yüzde 1,3'lük artış göstermiştir. Ağustos ayı ithalata rakamı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 12 artış göstermiştir."

        Yalçın, Türkiye ekonomisinin 16 çeyrektir aralıksız büyüme performansını sürdürdüğünü, ekonomideki mali sıkılaştırma adımları ve küresel ekonomideki durgun görünüme rağmen ihracat tabanındaki büyümenin pozitif yönlü hareket ettiğini, en büyük beklentilerinin sanayicilere verilen desteklerin artması olduğunu ifade etti.

        - KAYSO Başkanı Büyüksimitci'nin değerlendirmesi

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında Kayseri'den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, en fazla ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablonun geldiğini, Almanya, Irak ve ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında yer aldığını bildirdi.

        Temmuz ayında yaklaşık yüzde 26 oranında bir artışla rekor kırdıklarını belirten Büyüksimitci, şöyle devam etti:

        "Temmuz ve ağustos aylarında Türkiye ihracatına paralel olarak bugüne kadar en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdik. Son iki ayda ihracatta kaydettiğimiz başarılar, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Bu manada ikinci çeyrek büyümeye net dış talebin 1,3 puanlık pozitif katkı vermesi de oldukça kıymetli. İhracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesi, bu katkıyı daha da yukarılara çekecektir. Bu dönemde, özellikle KOBİ'ler için kredi koşullarının iyileştirilmesi, finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, üretimin ve büyümenin devamı açısından büyük önem arz ediyor. Her şeye rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Böylesi zor bir dönemde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunan üyelerimiz başta olmak üzere tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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