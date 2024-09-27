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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Dangerfield sağlık kontrolünden geçti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li sporcusu Crystal Simone Dangerfield, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:42
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Dangerfield sağlık kontrolünden geçti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li sporcusu Crystal Simone Dangerfield, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dangerfield, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi.

        Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen genel menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını, bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek üst sıralarda ligi tamamlayacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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