Talas'ta belediyenin denediği aronya meyvesi çiftçiye örnek olacak

Talas Belediyesi, belediyeye ait deneme bahçelerinde üretimini gerçekleştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede sürdürülen tarımsal destek programları kapsamında üretilen yüksek antioksidan özelliklere sahip aronya, ilçedeki çiftçilere örnek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Ek Hizmet Binasında 3 bin metrekarelik alanda kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Deneme Bahçelerinde bu ürünün hem yerel üretime katkı sağlamak hem de çiftçilere yeni bir ürün alternatifleri sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.