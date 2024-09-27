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        Başkan Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında Osmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:25
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        Başkan Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında Osmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamayla makamı mahallelere taşıdıklarını belirten Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Yapılacak projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, KASKİ, elektrik idaresi ve Ulaşım AŞ olmak üzere Büyükşehir Belediyemize bağlı birimlerden arkadaşlarımızla mahalleleri gezerek taleplerinizi dinliyoruz. Yatırım planlarımız dahilinde olan çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ihtiyaçlarınızı da karşılamış olacağız."

        Uygulamadan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar, talep ve önerilerini Palancıoğlu’na iletme imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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