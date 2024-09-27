Başkan Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında Osmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamayla makamı mahallelere taşıdıklarını belirten Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yapılacak projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, KASKİ, elektrik idaresi ve Ulaşım AŞ olmak üzere Büyükşehir Belediyemize bağlı birimlerden arkadaşlarımızla mahalleleri gezerek taleplerinizi dinliyoruz. Yatırım planlarımız dahilinde olan çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ihtiyaçlarınızı da karşılamış olacağız."