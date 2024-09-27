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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:25
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda M.D, Y.V, Y.D, Y.K, A.T, B.Ç, E.O. ve E.T. gözaltına alındı.

        Aramalarda, 9 parça halinde toplam 49,22 gram narkotik madde, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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