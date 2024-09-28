Kayseri'de çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklanan zanlının 28 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Kayseri'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklanan zanlının 28 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.A'yı (30) çaldığı otomobille yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hırsızlık suçlarından 28 kaydı bulunduğu belirlendi.
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