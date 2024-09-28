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        Kayseri'de çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklanan zanlının 28 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:50
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        Kayseri'de çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklanan zanlının 28 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.A'yı (30) çaldığı otomobille yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hırsızlık suçlarından 28 kaydı bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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