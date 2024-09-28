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        Kayseri'de taksinin tepe lambasında uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de narkotik dedektör köpeği, bir taksinin tepe lambasındaki uyuşturucuyu buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:57
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        Kayseri'de taksinin tepe lambasında uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de narkotik dedektör köpeği, bir taksinin tepe lambasındaki uyuşturucuyu buldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara yönelik çalışma başlattı.

        Narkotik dedektör köpeği eşliğiyle bir takside arama yapan ekipler, köpeğin tepkisi üzerine taksinin tepe lambasında 324 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçtaki F.B. (32) ve F.S. (30) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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