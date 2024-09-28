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        "Depremzede" güvercinler, itfaiye bahçesinde hayata kanat çırpıyor

        RAMAZAN KAYA - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtardıkları 11 güvercini, itfaiyenin bahçesinde yaptıkları yuvada besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:01
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        "Depremzede" güvercinler, itfaiye bahçesinde hayata kanat çırpıyor
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtardıkları 11 güvercini, itfaiyenin bahçesinde yaptıkları yuvada besliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kurtarma çalışmalarına katılmak için Kayseri'den Elbistan'a giden itfaiye ekipleri, enkazlardan birçok vatandaşı kurtardığı gibi, burada buldukları hayvanlara da sahip çıktı.

        Bu kapsamda, yan yatan bir binanın çatı kısmından 11 güvercini kurtaran ekipler, sahibinden izin alarak onları Kayseri'ye getirdi.

        İtfaiye müdürlüğü bahçesine kulübe yapan ekipler, 20'ye ulaşan kuşları burada özenle besliyor.

        46 yaşındaki 3 çocuk babası itfaiye eri Ali Adıgüzel, AA muhabirine, çocukluktan beri sevdiği mesleği 12 yıldır yaptığını söyledi.

        Depremin 4'üncü günü arkadaşlarıyla Elbistan'a gittiğini anlatan Adıgüzel, enkazlarda arama yaparken, yan yatan bir binanın üst kısmında "kuşluk" olduğunu fark ettiklerini belirtti.

        - "Sahibi, 'Onlar benim evlatlarım, çok iyi bakın' dedi"

        Daha sonra içerisinde kuşların olduğunu öğrendiklerini dile getiren Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Riskli bir bölgeydi ama içerisinde canlı olduğu için kurtarmak istedik. Arkadaşlarla yukarıya çıktığımızda kapalı bir alanda 150'ye yakın güvercin olduğunu gördük. Kapılar kilitliydi, kapıları kırdık. Kuşların açlıktan baygınlık geçirdiğini gördük. Kendini toparlayabilenler uçarak başka yerlere gitti. Biz orada 11'ini yakaladık. Daha sonra sahibiyle irtibata geçtik. Sahibinin ailesinde can kaybı vardı. Üzüntüsünü dile getirdi. Biz de kuşlardan 11'ini aldığımızı söyledik. Bizlere, 'Onlar benim evlatlarım, çok iyi bakın.' dedi. Depremzede kardeşimizin emaneti olarak itfaiyemize getirdik. Bir yıldan fazladır besliyoruz. 11 taneydi şu an sayı 20'ye çıktı."

        Normalde OSB'de hayvan beslemelerinin yasak olduğunu belirten Adıgüzel, ancak bunlar depremzede ve kendilerine emanet edildiği için bölge müdürünün izniyle buraya yuvalarını yaptıklarını söyledi.

        Güvercinlerin sahibiyle en son 3 ay önce görüştüğünü aktaran Adıgüzel, "Kuşların nasıl olduğunu sordu. Durumu anlattım. Kendisi, orada kalan güvercinlerin bir kısmını toparlayabildiğini söyledi. Çoğunluğu maalesef hava şartlarından, açlıktan ve sokak hayvanlarının saldırısı sonucu telef olmuş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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