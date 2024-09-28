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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulu yapıldı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel, göreve yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:27
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulu yapıldı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel, göreve yeniden seçildi.

        Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Oktay Haluk Doğan yaptı.

        Tek listeyle gidilen genel kurul katılan 54 üyenin tamamının oyunu alarak yeniden göreve seçilen başkan Yakup Yüksel'in yönetim kurulunda İbrahim Bozdağ, Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Yusuf Kaçar, Mustafa Kemal Saçmacı, Ahmet Yıldırım, Süleyman Sarptaş, Nadire Erdoğan Arık, Yusuf Kuzucu, Ali Fidan ve Şevket Murat Apaydın yer aldı.

        Başkan Yüksel, yaptığı konuşmada, fedakarca ve zaman mefhumu gözetmeden çalışan eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

        Yeni yönetime başarı dileyen Yüksel, "Sanırım Süper Lig'de ve diğer liglerde borcu olmayan tek kulüp biziz. Şu an hiç kimseye borcumuz yok. Vergi ve SSK borçlarımız var, bunları da yapılandırdık, vadesi geçen borcumuz yok. Vakti geldiğinde ödüyoruz borçlarımızı. İnşallah bir plan dahilinde ödeyip, onları da bitireceğiz." dedi.

        Yüksel, genç bir kadrodan oluşan takımda yer alan Türk oyuncuların çoğunun alt yapıdan yetiştiğini vurguladı.

        Sporcuların her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

        "Geçen sene Euro Cup'ta çeyrek finale kadar yükseldik. İlk gruplardan çıktık, iki takım eledik ve çeyrek finalde oynadık. Çeyrek finalde elendiğimiz takım da şampiyon oldu. Çok güzel başarı elde ettik ve yine söylüyorum, çok kısıtlı bütçelerle ve tamamen takımın, hocanın ve oyuncuların özverili çalışmalarıyla bu oldu. İnşallah yarın ligimiz başlayacak. İlk maç evimizde. Bütün vatandaşlarımızı yarınki maça davet ediyorum. Burada açılışı yapacağız. Güzel ve sakatlık olmadan, huzurlu bir sezon geçirmeyi de temenni ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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