Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kızılören Gençlik Teşkilatı binasının açılışına katıldı

Vali Çiçek daha sonra Saraycık Mahallesi'nde yapımı devam eden rehabilitasyon merkezi inşaatını inceledi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Çiçek'in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile yönetim kurulu üyeleri, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, MHP İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık, Kızılören Gençlik Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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