Kayseri'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Z. yönetimindeki 09 AKR 468 plakalı otomobil, Yeşilhisar-Develi ara yolu Şeyhşaban Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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