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        Kayseri'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:14
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        Kayseri'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Z. yönetimindeki 09 AKR 468 plakalı otomobil, Yeşilhisar-Develi ara yolu Şeyhşaban Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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