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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de konferansta konuştu:

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Günümüzdeki 'Narin' bedenlerin başına gelenlerle Efendimiz'in dönemindeki 'Narin'lerin' başına gelen arasında bir farklılık gözüküyor mu? Aradan yıllar geçti, 1500 yıla yakın zaman geçti. Biz Efendimiz'den ahlak olarak, hayat tarzı olarak, sünnet olarak uzaklaştıkça halimiz de yine cahiliye dönemi müşriklerinin haline benzemeye başladı maalesef." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:06
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri'de konferansta konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Günümüzdeki 'Narin' bedenlerin başına gelenlerle Efendimiz'in dönemindeki 'Narin'lerin' başına gelen arasında bir farklılık gözüküyor mu? Aradan yıllar geçti, 1500 yıla yakın zaman geçti. Biz Efendimiz'den ahlak olarak, hayat tarzı olarak, sünnet olarak uzaklaştıkça halimiz de yine cahiliye dönemi müşriklerinin haline benzemeye başladı maalesef." dedi.

        Kayseri'de İl Müftülüğünce Kadir Has Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta bir konuşma yapan İşliyen, Hazreti Peygamber'in geldiği dönemi anlatan ayetleri paylaştı.

        İşliyen, "O müşriklerden bir tanesine, 'Kız çocuğun oldu' diye müjde verilse yüzü öfkeden dolayı simsiyah kesilir. İnsanlardan utanır ve saklanır. Başına çok kötü bir şey gelmiş gibi kız çocuğu olduğu için utanır saklanır ve bir karar vermeye çalışır." ayetini hatırlattı.

        Türkiye'nin yaklaşık bir aydır Diyarbakır'da işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini konuştuğunu aktaran İşliyen, "Günümüzdeki 'Narin' bedenlerin başına gelenlerle Efendimiz'in dönemindeki 'Narin'lerin' başına gelen arasında bir farklılık gözüküyor mu? Aradan yıllar geçti, 1500 yıla yakın zaman geçti. Biz Efendimiz'den ahlak olarak, hayat tarzı olarak, sünnet olarak uzaklaştıkça halimiz de yine cahiliye dönemi müşriklerinin haline benzemeye başladı maalesef." diye konuştu.

        Güçlü olanın kendini haklı gösterdiğini ifade eden İşliyen, bir yılı aşkın süredir dünyanın gözü önünde devam eden Filistin'deki katliamın her geçen gün daha da arttığını, Müslümanların olanı biteni izlediğini belirtti.

        Müslümanların hayatlarının Peygamber'in hayatına ne kadar benzediğine bakmaları gerektiğini vurgulayan İşliyen, Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'ya nasıl nazik davrandığını, kızı içeriye girince ayağa kalkarak karşıladığını anlattı.

        Hazreti Peygamber'in kızına olan sevgisini örneklerle aktaran İşliyen, "Nerede Peygamber Aleyhisselam, nerede mirası dağıtırken elin evine gitti diye kızına mirastan pay vermeyen zalim babalar... Yan yana gelir mi, gelmez elbette." dedi.

        İşliyen, Hazreti Peygamber'in kendisini sevenlere doğru söylemeyi, iyi komşu olmayı, emanet bilincine sahip olmayı öğütlediğini kaydetti.

        Programda AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da konuşma yaptı.

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