Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.
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