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        Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:22
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        Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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