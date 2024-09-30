Kayseri'de bir haftada terör operasyonlarında 16 kişi hakkında işlem yapıldı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 16 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 16 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, PKK/KCK, FETÖ ve dini istismar eden suç örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.
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