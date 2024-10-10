Kayseri'de polisten kaçarken balkondan atlayıp yaralanan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "gece vakti silahla yağma", "evden hırsızlık", "basit yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlarından 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Ziyagökalp Mahallesi'ndeki apartman dairesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi.