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        Kayseri'de polisten kaçarken balkondan atlayıp yaralanan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:13
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        Kayseri'de polisten kaçarken balkondan atlayıp yaralanan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "gece vakti silahla yağma", "evden hırsızlık", "basit yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlarından 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Hükümlünün Ziyagökalp Mahallesi'ndeki apartman dairesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi.

        Polisi görünce yakalanacağını fark eden hükümlü, kaçmak isterken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp yaralandı.

        Yakalanan H.İ.T, tedavisi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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