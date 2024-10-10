Kayseri'de 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kayseri'de 300 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı ilçesi Pazarören Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde M.Ş'nin kullandığı kamyon durduruldu.

Çay ve tütün tespit köpeği ile kamyonda yapılan aramada 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.