Kayseri'de trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda dün, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu öğretmen Hasan Kale kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 3’ü öğretmen 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da hastanede yaşamını yitirmişti.

Cenazeye Kale'nin yakınları ve mesai arkadaşları ile Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve vatandaşlar katıldı.

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