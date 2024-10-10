Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

        Naaşı Hacılar ilçesine getirilen Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Hasan Kale için öğle vakti Hacılar Camii Kebir'de cenaze namazı kılındı.

        Öğretmenin cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Kale'nin yakınları ve mesai arkadaşları ile Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve vatandaşlar katıldı.

        Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda dün, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu öğretmen Hasan Kale kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 3’ü öğretmen 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da hastanede yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı
        Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı
        Kayseri'de 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Kayseri'de Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi
        Kayseri'de Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi
        Kayseri'de polisten kaçarken balkondan atlayıp yaralanan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de polisten kaçarken balkondan atlayıp yaralanan hükümlü yakalandı
        Egzama hastalığına karşı kumaş geliştirdiler
        Egzama hastalığına karşı kumaş geliştirdiler
        Polisi görünce balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı
        Polisi görünce balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı