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        "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kitapseverlere kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:33
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        "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kitapseverlere kapılarını açacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11-20 Ekim'de Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuara 513 yazar, 412 yayınevi katılacak.

        3 milyonu aşkın kitabın yer alacağı fuarda, davet edilen yazarlar, okuyucularıyla hem imza günlerinde hem de söyleşilerde bir araya gelecek.

        İlber Ortaylı, Yusuf Kaplan, Serdar Tuncer, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şükrü Erbaş, Nurullah Genç, Alişan Kapaklıkaya ve Nur Viral gibi yazar, şair ve gazeteciler, fuara katılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fuara kitapseverlerin daha kolay erişebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceklerini bildirdi.

        Büyükkılıç, 691 numaralı hattın, Cumhuriyet Meydanı Orduevi durağından 9.00'dan itibaren yarım saat arayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı güzergahından fuar alanına ulaşacağını, fuar alanından ise 9.45'te başlayıp yine yarım saat aralıkla aynı güzergahtan meydana ulaşım hizmeti vereceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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