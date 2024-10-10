Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu takımla ilk antrenmanına çıktı

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor, bizim görevimiz de onları mutlu etmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:25 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu takımla ilk antrenmanına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor, bizim görevimiz de onları mutlu etmek." dedi.

        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen ve bugün ilk antrenmanına çıkan Kaloğlu, idman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

        Yabancı olmadığı bir şehre geldiğini, daha önce Kayseri Erciyesspor'da forma giydiğini anımsatan Kaloğlu, "Buraya geldiğim için mutluyum. Antrenörlük anlamında iyi gelişmeler gösterdim. Buraya gelene kadar başarılar yakaladığımı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Kayserispor'a gelmem benim için önemli bir adım." dedi.

        Kendisini kanıtlamak için Kayserispor'u daha iyi yerlere getireceklerini dile getiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Kayserispor'un daha üst sıralara gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Gelişim odaklı, hedefleri olan bir teknik direktörüm. O yüzden de kendime ve ekibime güveniyorum. Burak hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Mücadele eden bir takım oluşturdular. Zaman zaman bunu skora yansıtamadılar. Her hocanın yaklaşımı farklıdır. Bizim de tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz bunların üzerine giderek, oyuncularla bire bir iletişim halinde olarak bir sistem oluşturacağız. Ben, değişik sistemleri, farklı dizilişleri oynatan bir adamım. Hem Altay'da hem de Gençlerbirliği'nde farklı dizilişler denedim. Burada oyuncuların durumuna göre bir şablon oluşturacağız. Yıllardır birlikte oynayan ama galip gelemeyen bir takım var. Bizim önceliğimiz de galibiyet getirmek. Başakşehir maçında iyi bir puan aldık. Bunun üzerine koya koya gideceğiz."

        Kaloğlu, her maçın hikayesinin farklı olduğunu ve her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını anlattı.

        Ligde oynayacakları ilk 4 maçta 12 puan alabilecek bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kaloğlu, "Biz buna inanıyoruz. Bu inaçla sahaya çıkacağız. Kayserispor, olması gereken yere gelecektir. Transfer yasağımız var, kısıtlı bir kadroya sahibiz ama burası büyük bir camia. Benim de bu camianın hedeflerine uygun tecrübem var. Hem Altay hem de Gençlerbirliği'nde aynı sıkıntıları çektim. Buralarda çok iyi işler yaptık. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Ben şu anda mükemmel bir hoca değilim ama gelişiyorum. Futbol camiası içerisindekiler neler yapabileceğimi gördüler. Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor bizim görevimiz de onları mutlu etmek." diye konuştu.

        Orta saha oyuncusu Carlos Mane ise Başakşehir maçının kendisi açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.

        Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mane, "Zor bir dönemden geçiyorum. Ailevi bazı sorunlarım var. Bu süreçte beni desteleyen kulübüme teşekkür ediyorum. Lige verilen arayı iyi değerlendirip Gaziantep FK maçını kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Kayserispor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        SPK Başkanı Gönül Kayseri'de konuştu:
        SPK Başkanı Gönül Kayseri'de konuştu:
        Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu'nun ekibi belli oldu
        Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu'nun ekibi belli oldu
        Hacılar'ın tarihi Kent Müzesi'nde sergilenecek
        Hacılar'ın tarihi Kent Müzesi'nde sergilenecek
        Ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı
        Ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı
        Eski sevgilisinin önünü kesip, tüfek doğrultan sanıktan 'oyuncak' savunması
        Eski sevgilisinin önünü kesip, tüfek doğrultan sanıktan 'oyuncak' savunması
        "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak
        "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak