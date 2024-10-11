Kayseri OSB, yeni ticaret merkezi kaba inşaatı için ihale düzenleyecek

Teklif teslimi için son tarih 25 Ekim 2024 saat 11.00 olarak belirlendi.

İhaleye teklif verecekler, sözleşme makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 5 bin lira bedel karşılığında satın alabilecek.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası, Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Kayseri OSB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, OSB 24. Cadde'de Fevzi Mercan Camii yanında yapımına başlanacak yeni ticaret merkezi için ihaleye katılım şartları belirlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak yeni ticaret merkezinin kaba inşaatı için ihale düzenlenecek.

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