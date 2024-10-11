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        Kayseri OSB, yeni ticaret merkezi kaba inşaatı için ihale düzenleyecek

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak yeni ticaret merkezinin kaba inşaatı için ihale düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:30
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        Kayseri OSB, yeni ticaret merkezi kaba inşaatı için ihale düzenleyecek
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak yeni ticaret merkezinin kaba inşaatı için ihale düzenlenecek.

        Kayseri OSB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, OSB 24. Cadde'de Fevzi Mercan Camii yanında yapımına başlanacak yeni ticaret merkezi için ihaleye katılım şartları belirlendi.

        İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası, Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

        İhaleye teklif verecekler, sözleşme makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 5 bin lira bedel karşılığında satın alabilecek.

        Teklif teslimi için son tarih 25 Ekim 2024 saat 11.00 olarak belirlendi.

        Detaylı bilgiye www.kayseriosb.org internet adresinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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