Başkan Yalçın'dan Talas Pati Evi'ne ziyaret

Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi arasında, Talas Pati Evi'ne ilişkin işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ile Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekarelik alana kurulan ve 5 doğal mağaranın yer aldığı Pati Evi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Kanbur, kurulduğu günden bu yana Talas Pati Evi'nin destekçisi olduklarını ifade etti.

Yapım aşamasında ve hayvanlar konulduktan sonra danışmanlık hizmetinde bulunduklarını belirten Kanbur, şunları kaydetti: "Yapılacak işlerle ilgili hep istişarelerimiz oldu. Burası Türkiye'de ilk model bir barınak. Doğal ortamda can dostlarımıza yaşam alanı sunuyoruz. Teşhis ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de başkanımızla birlikte buraya daha fazla nasıl katkı verebiliriz diye ziyarette bulunduk. Özellikle bilgilendirmeler ile teşhis ve tedavi yöntemleri konularında yeni işbirliği yapacağız. Bu konuyla ilgili fakültemizdeki öğretim elemanlarımızla çalışma içine girip vereceğimiz katkıları daha fazla artırmaya gayret edeceğiz."