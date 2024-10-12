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        Kayseri'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:38
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        Kayseri'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Saraybosna Mahallesi Elgin Sokak'tan tel örgüyle ayrılmış demir yoluna giren 65 yaşındaki R.U'ya yük treni çaptı.

        Makinistin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri R.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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