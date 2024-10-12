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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası başladı

        Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:32 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:47
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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası başladı
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        Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı.

        Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporları ile değil, ev sahipliği yaptığı sporun çeşitli dallarındaki organizasyonlarla sporcu ve sporseverleri kentin zirvesinde buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası" Tekir Kapı'da start aldı.

        "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, eleme turlarında karşılaştı.

        Turnuvada yarın yarı final ve final maçları oynanacak.

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