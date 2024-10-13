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        Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması sonucu yaşamını yitirdi

        Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:05 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:16
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        Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması sonucu yaşamını yitirdi
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        Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden oldu.

        İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ, tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli, polislerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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