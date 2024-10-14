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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:42
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente kaçak sigara ve cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 25 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        Olayla ilgili D.M, T.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı, kullandıkları tırlara el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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