Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Olayla ilgili D.M, T.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı, kullandıkları tırlara el konuldu.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 25 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente kaçak sigara ve cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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