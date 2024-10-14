Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında aranan 17 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 2 tabanca, 69 bin 800 makaron, 750 bandrol, 1866 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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