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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında aranan 17 kişi yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aranan 17 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:26
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında aranan 17 kişi yakalandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aranan 17 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 2 tabanca, 69 bin 800 makaron, 750 bandrol, 1866 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonlarda, aranan 17 kişi yakalandı, 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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