Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 33 operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, yakalanan 65 şüpheliden 17'si tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.
Operasyonlarda 1 kilo 44 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 5 tabanca, 84 fişek, ruhsatsız 4 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
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