Kayseri'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Ters yönden giden araç" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince kimliği tespit edilen araç sürücüsüne, ters yönde seyretmekten 6 bin 439 lira ceza verildi.
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