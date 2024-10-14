Erciyes'te düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman takdim etti.

Turnuvada, Aşka Şipa birinci, Real Mardin ikinci, Piyasa Takımı ise üçüncü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası", Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

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