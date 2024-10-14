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        ERÜ ve ORAN arasında "Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü" imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:45
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        ERÜ ve ORAN arasında "Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü" imzalandı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü" imzalandı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre protokol, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.

        Çiçek, imzalanan protokolle gençlerde siber güvenlik konusunda farkındalığın artırılacağını belirtti.

        ERÜ'nün Kayseri'nin gururu olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        "İmzalanan protokolle bir yıl boyunca sürecek programda, gençlerimizin siber güvenlik konusunda farkındalıklarını artıracağız ve onlara eğitimler verilecek. Özellikle bu iş kolunda işlere yerleşmeleri sağlanacak. Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olarak değerlendirilen siber alanında hizmet veren kendi gençlerimiz olacak. Bu manada da sıkı bir eğitim programı oluşturulacak."

        Rektör Altun da önemli bir protokol için buluşmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

        Konuşmaların ardından Altun ve Şeker tarafından protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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