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        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü ekim ayı personel toplantısı yapıldı

        Sarıoğlan İlçe Müftülüğünün ekim ayı personel toplantısı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:50
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        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü ekim ayı personel toplantısı yapıldı
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        Sarıoğlan İlçe Müftülüğünün ekim ayı personel toplantısı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda, müftülük çalışanlarının görev ve sorumlulukları değerlendirilirken, yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için atılması gereken adımları personel ile paylaştı.

        Ayrıca, vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesinin artırılması ve din görevlilerinin halkla daha güçlü iletişim kurması adına yapılacak çalışmaların önemi vurgulandı.

        Toplantı, personelin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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