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        Uzmanından bulaşıcı hastalıklarına karşı "el yıkama" önerisi

        Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Dr. Esma Eren Yılmaz, el yıkamanın yüzde 60 bulaşıcı hastalıklardan yüzde 60 koruduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:53
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        Uzmanından bulaşıcı hastalıklarına karşı "el yıkama" önerisi
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        Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Dr. Esma Eren Yılmaz, el yıkamanın yüzde 60 bulaşıcı hastalıklardan yüzde 60 koruduğunu söyledi.

        Yılmaz, Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerin bedenin en çok kirlenen yeri olduğunu belirtti.

        Gerek temas edilen yüzey ve maddelerden gerekse başta insanlar olmak üzere temas edilen diğer canlıların bedeninden ve kişinin kendi bedeninden sürekli mikrop aldığını ifade eden Yılmaz, bulaşıcı hastalıkların vücuda bulaşmasında en önemli faktörün eller olduğuna dikkati çekti.

        Geçmiş ve gelecek dönemlerdeki salgın hastalıklara karşı en önemli silahın el yıkama olacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Sadece koronavirüs salgını değil, olası ishal ve inflüenza salgınına karşı da korunmak amacıyla maske takıyoruz ama ellerimiz temiz olmazsa maskenin tek başına koruyuculuğu etkili olmaz. Olası ishal ve karın ağrısıyla giden salgınlardan korunmak içinde el yıkamak öenmlidir. Dünya var olduğundan beri mikroplar var, bizim bunlardan korunmak için daha önemli bir silahımız yok. Mikropların vücudumuza giriş yerleri var. Biz bunlara dokunduğumuz zaman ellerimizle kendimize taşıyoruz. Dolayısıyla yayılımını hızlandırıyoruz. Ellerimizi yıkamamız gereken yerler vardır. Bunu çocuklarımıza öğretmemiz ve erişkin hayata kadar bunları yapmamız lazım. El yıkamak yüzde 60 bizleri enfeksiyonlardan korur."

        Yılmaz, el yıkamada akar su sabun kullanmanın da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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