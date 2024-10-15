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        İstanbul Ortaköy'ün atmosferi Melikgazi'ye taşınacak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ortaköy Sokağı" projesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:55
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        İstanbul Ortaköy'ün atmosferi Melikgazi'ye taşınacak
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ortaköy Sokağı" projesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebileceği, keyifli vakit geçirebileceği gastronomi sokağını Melikgazi'ye kazandırmak için proje başlattıklarını belirtti.

        Köşk Mahallesi'nde hayata geçecek "Ortaköy Sokağı" projesini "Önce aile, önce ticaret" temasıyla tasarladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı memnun edeceğiz inşallah. Kayseri'nin yeni gözdesi olacak gastronomi sokağımız için çalışmalarımız başlamış durumda. Yerel tatların hizmete sunulacağı sokağımıza gençlerimiz de yoğun ilgi gösterecek. Şehrimiz için yeni bir renk olacak 'Ortaköy Sokağı' çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından inşallah hep birlikte açılışını yapacağız. Büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten projelerimizin hayata geçtiğini görmek, vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sağladığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Melikgazi'ye değer katan vizyon projelerimiz, nitelikli hizmetlerimiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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