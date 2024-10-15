Kayseri 2024 yılı "Avrupa Spor Şehri" seçildi

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında yılın en iyi "Avrupa Spor Şehri" ilan edilen Kayseri, "Altın Bayrak" almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern ve fonksiyonel spor tesisleri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, spor okulları ve spor kulübü bünyesindeki milli sporcularıyla dünya ve Avrupa dereceleri elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan 2024 Avrupa Spor Şehri unvanını almıştı.

Kayseri, bu kez 2024 yılı Avrupa spor şehirleri arasında yılın en iyi Avrupa Spor Şehri seçilerek, "Altın Bayrak" almaya hak kazandı. ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ithafen Kayseri Büyükşehir Belediyesine gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Kayseri'yi 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri ilan etmek bizim için onurdur. Şehrinizin yıl boyunca gösterdiği olağanüstü çaba ve özveriyi yansıtan bu hak edilmiş ödül için sizi tebrik ederiz. Bu başarının bilincinde olarak sizlere 'Altın Bayrağı' kazanan şehir olarak takdim etmekten mutluluk duyuyoruz."