Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri 2024 yılı "Avrupa Spor Şehri" seçildi

        Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında yılın en iyi "Avrupa Spor Şehri" ilan edilen Kayseri, "Altın Bayrak" almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri 2024 yılı "Avrupa Spor Şehri" seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında yılın en iyi "Avrupa Spor Şehri" ilan edilen Kayseri, "Altın Bayrak" almaya hak kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern ve fonksiyonel spor tesisleri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, spor okulları ve spor kulübü bünyesindeki milli sporcularıyla dünya ve Avrupa dereceleri elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan 2024 Avrupa Spor Şehri unvanını almıştı.

        Kayseri, bu kez 2024 yılı Avrupa spor şehirleri arasında yılın en iyi Avrupa Spor Şehri seçilerek, "Altın Bayrak" almaya hak kazandı.

        ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ithafen Kayseri Büyükşehir Belediyesine gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verildi:

        "Kayseri'yi 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri ilan etmek bizim için onurdur. Şehrinizin yıl boyunca gösterdiği olağanüstü çaba ve özveriyi yansıtan bu hak edilmiş ödül için sizi tebrik ederiz. Bu başarının bilincinde olarak sizlere 'Altın Bayrağı' kazanan şehir olarak takdim etmekten mutluluk duyuyoruz."

        Lupatelli, Başkan Büyükkılıç ile birlikte 5 temsilciyi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleşecek olan ödül galasına davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        İstanbul Ortaköy'ün atmosferi Melikgazi'ye taşınacak
        İstanbul Ortaköy'ün atmosferi Melikgazi'ye taşınacak
        Uzmanından bulaşıcı hastalıklarına karşı "el yıkama" önerisi
        Uzmanından bulaşıcı hastalıklarına karşı "el yıkama" önerisi
        Yahyalı elması yöre kadınının elinden dünya pazarına açılıyor
        Yahyalı elması yöre kadınının elinden dünya pazarına açılıyor
        Tarihi yapılara sprey boyayla zarar verdiler
        Tarihi yapılara sprey boyayla zarar verdiler
        Mimar Sinan'ın memleketinde yaptığı cami, 451 yıldır ayakta
        Mimar Sinan'ın memleketinde yaptığı cami, 451 yıldır ayakta
        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü ekim ayı personel toplantısı yapıldı
        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü ekim ayı personel toplantısı yapıldı