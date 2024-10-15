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        Kayseri'nin depremselliğini ölçmek için 20 sismik veri istasyonu kurulacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Deprem Master Planı Çalışmaları" kapsamında AFAD tarafından kente 20 sismik veri istasyonu kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:38
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        Kayseri'nin depremselliğini ölçmek için 20 sismik veri istasyonu kurulacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Deprem Master Planı Çalışmaları" kapsamında AFAD tarafından kente 20 sismik veri istasyonu kurulacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında kentin depremselliğini ortaya koyacak çalışmalar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mikrobölgeleme çalışmalarında 4 etap tamamlanırken 5'inci etap olan Hacılar bölgesindeki çalışmalarda sona gelindi.

        Meclis toplantısında süreçle ilgili bilgi veren Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğindeki Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile ortak proje yürüteceklerini bildirdi.

        Erciyes Dağı'nı odak alarak 6 bin kilometrekarelik alanda sismik veri çalışması yürüteceklerini anlatan Arın, şunları kaydetti:

        "Buradan aldığımız verilerle aslında makro bölgeleme çalışması yapmış olacağız. Yerin 40 kilometre altına kadar görüntüleyebileceğiz. Aynı zamanda AFAD 20 istasyon kuracak. Normalde kentimizde 5 sismik veri istasyonu var. Bu sayı 25'e çıkacak. 2 sene sürecek bir çalışma bu, oldukça da bütçeli. ODTÜ'den hocalarla prensipte anlaştık, onlarla bir protokol imzalayarak bütün bu verileri toparlayacağız, şehrimizin depremselliğini ortaya koyacağız."

        Toplantıda, afet risk azaltma çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile MTA, AFAD ve ODTÜ arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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