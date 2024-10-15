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        Kocasinan Belediyesinden ekonomiye katkı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nin sanayi sitesi gibi çalıştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:58
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        Kocasinan Belediyesinden ekonomiye katkı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nin sanayi sitesi gibi çalıştığını belirtti.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nde elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor gibi bölümlerin bulunduğunu, birçok atölyenin yer aldığı bakım merkezi sayesinde çalışmaların daha hızlı, kaliteli ve ekonomik hale getirildiğini aktardı.

        Atölyelerde araç gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımının yapıldığını, park, bahçe ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve birçok başka ürününün onarılıp yenilendiğini anlatan Çolakbayrakdar, önemli ölçüde tasarruf edildiğini, belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.

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