AGÜ'lü akademisyenlerden "İnovatif Kulaklık Girişimi"

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Fatih Altındiş tarafından kurulan ve biyo sinyaller üzerine çalışma yapan MTM Biyoteknoloji şirketi, TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 2,4 milyon TL destek aldı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, aldığı destekle geliştirdiği projeyle kullanıcının kulak içinden aldığı EEG (beyin) sinyallerini analiz ederek, kişisel duygu durumu ve odaklanma seviyelerini ölçen ve raporlayan bir mobil uygulamayı hayata geçiriyor.