Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, Erciyes'te devam ediyor

        Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, Erciyes'te devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor.

        Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

        Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

        Turnuva hakkında bilgi verin Tennis Organisation​​​​​​​ Temsilcisi Mert Güneş Saraçoğlu, bu turnuvanın uzun süre Antalya'da yapıldığını, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te 2 bin 300 rakımda gerçekleştirildiğini söyledi.

        Saraçoğlu, birçok sporcunun yüksek rakımda performans sergilediğini, bunun da kondisyonlarına katkı sağladığını belirtti.

        Şampiyon olan sporcuların uluslararası sıralamada 50 puan kazanacağı turnuva, 3 Kasım'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Yolcu minibüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı
        Yolcu minibüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı
        AGÜ'lü akademisyenlerden "İnovatif Kulaklık Girişimi"
        AGÜ'lü akademisyenlerden "İnovatif Kulaklık Girişimi"
        Hacılar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi 353 kadına hizmet verdi
        Hacılar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi 353 kadına hizmet verdi
        Kocasinan Belediyesinden ekonomiye katkı
        Kocasinan Belediyesinden ekonomiye katkı
        Kayseri'nin depremselliğini ölçmek için 20 sismik veri istasyonu kurulacak
        Kayseri'nin depremselliğini ölçmek için 20 sismik veri istasyonu kurulacak
        Kayseri 2024 yılı "Avrupa Spor Şehri" seçildi
        Kayseri 2024 yılı "Avrupa Spor Şehri" seçildi