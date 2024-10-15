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        Kayseri'de tırla minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:51
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        Kayseri'de tırla minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

        Halil Ş. yönetimindeki 38 TB 203 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Tomarza-Turanlı yol ayırımda Davut A'nın kullandığı 50 AAP 052 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Halil Ş. ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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