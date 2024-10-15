Kayseri'de tırla minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.
Halil Ş. yönetimindeki 38 TB 203 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Tomarza-Turanlı yol ayırımda Davut A'nın kullandığı 50 AAP 052 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Halil Ş. ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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