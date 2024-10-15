Kayseri'de kızını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de kızını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y, maktul B.E'nin başka suçtan hükümlü müşteki eşi D.E. ve sanık avukatı katıldı.

Sanık Y.Y. savunmasında, taksi şoförü olduğunu ve maktul dahil 4 çocuğunun olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ve istismar suçlarından birçok suç kaydı olduğunu öne sürdüğü damadı D.E'den kızını kurtarmaya çalıştığını öne süren sanığa, müşteki tepki gösterdi, saldırmaya çalıştı.

Bu sırada duruşmada bulunan jandarma ekiplerince tutulan D.E, mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldığı esnada hakaretlerine ve tehditlerine devam etti.

Savunmasına devam eden sanık Y.Y, damadının firari olduğunu öğrenince, olaydan birkaç gün önce ikna ettiği kızıyla savcılığa giderek ihbarda bulunduklarını ve D.E'yi yakalattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kızım, eşini cezaevinde ziyarete gitti. Eşi orada kendisine çok dosyası olduğunu, 10 yıldan önce çıkamayacağını söyleyip, 'yuvamız yıkıldı' diyerek kızımı kışkırtmış. Kızım da bundan dolayı bana kinlendi. Olay günü annemin evine gittim. Telefonda konuştuğum kızım, 'Yuvam yıkıldı, bebeğim babasız büyüyecek' diye tepki gösterince, ben de 'Kızım uyuşturucu bağımlısından kurtuldun' dedim. Sonrasında evin önünde karşılaştık. Bağırarak geliyordu. Eli arkasındaydı. 'Yuvamı yıktın' diyerek başıma taşla vurdu. Başım kanamaya başladı. Şuurumu kaybettim. Elindeki taşı tekrardan havaya kaldırdığını gördüm. Yanımda bulunan bıçağı çıkarıp, uzaklaşsın diye ileri doğru uzattım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Kızım kaçıp, bir fırına gitti. Ben de peşinden gittim. Karnındaki kanı görünce yaralandığını anladım. Yardım etmek istedim ancak fırında bulunan 4-5 kişi izin vermedi. Eve gittim, bıçağı sakladım. Öldürme kastım yoktu. Evladımdır. Hiçbir baba kızına kıyamaz. Pişmanım, tahliyemi istiyorum."