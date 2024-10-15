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        Kayseri'de kızını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de kızını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:36
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        Kayseri'de kızını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de kızını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y, maktul B.E'nin başka suçtan hükümlü müşteki eşi D.E. ve sanık avukatı katıldı.

        Sanık Y.Y. savunmasında, taksi şoförü olduğunu ve maktul dahil 4 çocuğunun olduğunu söyledi.

        Uyuşturucu ve istismar suçlarından birçok suç kaydı olduğunu öne sürdüğü damadı D.E'den kızını kurtarmaya çalıştığını öne süren sanığa, müşteki tepki gösterdi, saldırmaya çalıştı.

        Bu sırada duruşmada bulunan jandarma ekiplerince tutulan D.E, mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldığı esnada hakaretlerine ve tehditlerine devam etti.

        Savunmasına devam eden sanık Y.Y, damadının firari olduğunu öğrenince, olaydan birkaç gün önce ikna ettiği kızıyla savcılığa giderek ihbarda bulunduklarını ve D.E'yi yakalattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Kızım, eşini cezaevinde ziyarete gitti. Eşi orada kendisine çok dosyası olduğunu, 10 yıldan önce çıkamayacağını söyleyip, 'yuvamız yıkıldı' diyerek kızımı kışkırtmış. Kızım da bundan dolayı bana kinlendi. Olay günü annemin evine gittim. Telefonda konuştuğum kızım, 'Yuvam yıkıldı, bebeğim babasız büyüyecek' diye tepki gösterince, ben de 'Kızım uyuşturucu bağımlısından kurtuldun' dedim. Sonrasında evin önünde karşılaştık. Bağırarak geliyordu. Eli arkasındaydı. 'Yuvamı yıktın' diyerek başıma taşla vurdu. Başım kanamaya başladı. Şuurumu kaybettim. Elindeki taşı tekrardan havaya kaldırdığını gördüm. Yanımda bulunan bıçağı çıkarıp, uzaklaşsın diye ileri doğru uzattım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Kızım kaçıp, bir fırına gitti. Ben de peşinden gittim. Karnındaki kanı görünce yaralandığını anladım. Yardım etmek istedim ancak fırında bulunan 4-5 kişi izin vermedi. Eve gittim, bıçağı sakladım. Öldürme kastım yoktu. Evladımdır. Hiçbir baba kızına kıyamaz. Pişmanım, tahliyemi istiyorum."

        Duruşmada iki tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı 8 aylık bebeği olan B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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