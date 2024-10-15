Kayseri'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de bir tırda 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de bir tırda 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan tırın kasasında 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sürücü B.S. gözaltına alındı.
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