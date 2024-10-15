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        Kayseri'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de bir tırda 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:22
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        Kayseri'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Kayseri'de bir tırda 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan tırın kasasında 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Sürücü B.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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