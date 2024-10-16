Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda O.T. (27), H.Ö. (28) ve Y.K. (28) gözaltına alındı, 8 parça halinde 9,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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