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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:24
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda O.T. (27), H.Ö. (28) ve Y.K. (28) gözaltına alındı, 8 parça halinde 9,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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