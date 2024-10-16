Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin yemekleri gönüllü kadınların ellerinde pişiyor
ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 59 yaşındaki Birsen Uslu öncülüğünde bir araya gelen 25 kadın, haftanın 5 günü yaşlı ve ihtiyaç sahibi 250 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor.
ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 59 yaşındaki Birsen Uslu öncülüğünde bir araya gelen 25 kadın, haftanın 5 günü yaşlı ve ihtiyaç sahibi 250 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor.
Uslu, Kovid-19 salgını döneminde annesi hayatını kaybedince yemek yapamayacak durumda olan yaşlı bir kadına yemek götürdü.
Evinde pişirdiği yemeğin miktarını ve kapısını çaldığı yaşlı kişilerin sayısını zamanla artıran Uslu'ya mahalledeki diğer kadınlar da gönüllü yardım etmeye başladı.
Kadınlar, evlerinin mutfağında pişirdikleri yemekleri haftanın 5 günü yaşlı ve muhtaç 250 kişinin kapısına kadar götürerek, zor gün dostu oldu.
Hayırseverlerin de destek verdiği kadınlar, Bünyan Belediyesinin tahsis ettiği müstakil evi aşevine çevirerek, yardıma muhtaç kişiler için yemek yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
AA muhabirine açıklama yapan 59 yaşındaki Birsen Uslu, salgın döneminde yemek götürdüğü bir kadının daha sonraki ziyaretinde, "Niye yemek getirmiyorsun, hiç gelmiyorsun, kapımı kimse açmıyor." dediği günü hiç unutmadığını söyledi.
Benzer durumdaki vatandaşlar için kardeşinin de desteği ile evinde yemek yapmaya başladığını anlatan Uslu, bir süre sonra akrabasının mahalledeki bir evini yemek pişirilmesi amacıyla tahsis ettiğini belirtti.
Mahalledeki kadınların tencere, tava, bardak, fırınlı soba, erzak gibi malzemeler getirdiğini aktaran Uslu, evlerdeki fazlalık eşyaların da yeni bir hayır kapısını araladığını dile getirdi.
Sonraki süreçte bu işi daha rahat yapmaları için Bünyan Belediyesinin müstakil bir evi tahsis ettiğini, birçok kadının kendisine destek olduğunu belirten Uslu, "İhtiyarlarımız, fakirlerimiz var. Tek başına yaşayan erkekler yemek yapamıyor. Diyaliz hastası olanlar var, kiminin eli yok, gözü görmeyen, durumu iyi olmayan insanlar var. Onları mutlu etmek, duasını almak bize çok iyi geldi." diye konuştu.
- Günde 250 kişiye yemek çıkartıyorlar
Haftanın 5 günü 250 kişiye 25 kadınla mantı, çorba, köfte, pilav, etli ve sebzeli yemekleri pişirdiklerini anlatan Uslu, hayırseverlerden de destek aldıklarını dile getirdi.
Uslu, yapılan yemekleri her gün kapı kapı dolaşarak kendi imkanları ile dağıttıklarını, gücü yetene kadar bunu devam ettireceğini belirtti.
- Evde kendi işlerini yapmadan aşevine geliyorlar
Fatma Gökçe de evinde işe başlamadan aşevine geldiğini ve yardımda yarıştıklarını ifade etti.
Sabah erken saatlerde evlerinden çıktıklarını aktaran 46 yaşındaki Gökçe, şu görüşleri aktardı:
"Sabah saat 08.00'de kalkıyoruz. Her işimizi bırakıyoruz, buraya geliyoruz. Hayırda bulunmak için yardım ediyoruz. Yemekleri pişiriyoruz, hazırlıyoruz, dağıtıyoruz. Eve gidince de evin işleriyle çocuklarla vakit geçiriyorum. Burası yorucu ama maneviyatı var."
Zeynep Elönü de (61) aşevine yemek yapmaya geldiğini, herkesten destek beklediklerini söyledi.
Gönüllü kadınların yemek gördüğü 85 yaşındaki Gülsüm Pesen ise eşinin ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediğini, kendisinin de yemek yapmakta zorlandığını belirterek, Birsen Uslu'nun her gün yanına uğrayıp yemek getirdiğini anlattı.
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