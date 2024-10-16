Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin yemekleri gönüllü kadınların ellerinde pişiyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 59 yaşındaki Birsen Uslu öncülüğünde bir araya gelen 25 kadın, haftanın 5 günü yaşlı ve ihtiyaç sahibi 250 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor.

Uslu, Kovid-19 salgını döneminde annesi hayatını kaybedince yemek yapamayacak durumda olan yaşlı bir kadına yemek götürdü.

Evinde pişirdiği yemeğin miktarını ve kapısını çaldığı yaşlı kişilerin sayısını zamanla artıran Uslu'ya mahalledeki diğer kadınlar da gönüllü yardım etmeye başladı.

Kadınlar, evlerinin mutfağında pişirdikleri yemekleri haftanın 5 günü yaşlı ve muhtaç 250 kişinin kapısına kadar götürerek, zor gün dostu oldu.

Hayırseverlerin de destek verdiği kadınlar, Bünyan Belediyesinin tahsis ettiği müstakil evi aşevine çevirerek, yardıma muhtaç kişiler için yemek yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabirine açıklama yapan 59 yaşındaki Birsen Uslu, salgın döneminde yemek götürdüğü bir kadının daha sonraki ziyaretinde, "Niye yemek getirmiyorsun, hiç gelmiyorsun, kapımı kimse açmıyor." dediği günü hiç unutmadığını söyledi.

Benzer durumdaki vatandaşlar için kardeşinin de desteği ile evinde yemek yapmaya başladığını anlatan Uslu, bir süre sonra akrabasının mahalledeki bir evini yemek pişirilmesi amacıyla tahsis ettiğini belirtti.