Milli tenisçi Berfu Cengiz, Avustralya Açık'a odaklandı

MURAT ASİL - Tenisin en büyük dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele edecek milli tenisçi Berfu Cengiz, turnuvada ana tabloya çıkmak istiyor.

Bu yıl iki kez İsveç'te, bir kez de Almanya'daki turnuvalarda şampiyonluk elde ederek iyi bir sezon geçiren ve dünya sıralamasında 210'uncu sıraya yerleşen Berfu Cengiz, ilk 250 sporcu arasına girerek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Erciyes Dağı'nda 2 bin 300 rakımdaki kortlarda düzenlenen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmak için Kayseri'ye gelen milli tenisçi, AA muhabirine, Erciyes'te şampiyon olmak istediğini söyledi.

Organizasyonun gayet başarılı geçtiğini ve çiftlerde çeyrek finale yükseldiğini belirten Berfu Cengiz, "Türkiye'de ilk defa bu rakımda turnuva düzenleniyor ama dünyada bu rakımda turnuvalar oynanıyor. Ben de 2 yıl önce Meksika'da bu rakımda oynadım. Heyecanlıyım." dedi. Milli tenisçi, 2024 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Yıl benim için güzel geçiyor. Yazın çok yoğun ve iyi bir tempoda tenis oynadım. Üç şampiyonluk elde ettim. İkisi İsveç'te biri Almanya'da. Şu an sıralamada 210'uncu basamaktayım. Buradaki turnuvada da iki numaralı seri başı olarak oynayacağım. Avustralya Açık için büyük bir şans var önümde. İki ay sonra orada oynayacağım için de çok mutluyum. İlk defa oynayacağım. Benim için güzel bir yıl oluyor. Umarım son bir ayı da iyi bir şekilde oynayıp sezonu güzel bir şekilde kapatmayı umuyorum."