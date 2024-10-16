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        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Avustralya Açık'a odaklandı

        MURAT ASİL - Tenisin en büyük dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele edecek milli tenisçi Berfu Cengiz, turnuvada ana tabloya çıkmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:07
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        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Avustralya Açık'a odaklandı
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        MURAT ASİL - Tenisin en büyük dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele edecek milli tenisçi Berfu Cengiz, turnuvada ana tabloya çıkmak istiyor.

        Bu yıl iki kez İsveç'te, bir kez de Almanya'daki turnuvalarda şampiyonluk elde ederek iyi bir sezon geçiren ve dünya sıralamasında 210'uncu sıraya yerleşen Berfu Cengiz, ilk 250 sporcu arasına girerek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

        Erciyes Dağı'nda 2 bin 300 rakımdaki kortlarda düzenlenen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmak için Kayseri'ye gelen milli tenisçi, AA muhabirine, Erciyes'te şampiyon olmak istediğini söyledi.

        Organizasyonun gayet başarılı geçtiğini ve çiftlerde çeyrek finale yükseldiğini belirten Berfu Cengiz, "Türkiye'de ilk defa bu rakımda turnuva düzenleniyor ama dünyada bu rakımda turnuvalar oynanıyor. Ben de 2 yıl önce Meksika'da bu rakımda oynadım. Heyecanlıyım." dedi.

        Milli tenisçi, 2024 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yıl benim için güzel geçiyor. Yazın çok yoğun ve iyi bir tempoda tenis oynadım. Üç şampiyonluk elde ettim. İkisi İsveç'te biri Almanya'da. Şu an sıralamada 210'uncu basamaktayım. Buradaki turnuvada da iki numaralı seri başı olarak oynayacağım. Avustralya Açık için büyük bir şans var önümde. İki ay sonra orada oynayacağım için de çok mutluyum. İlk defa oynayacağım. Benim için güzel bir yıl oluyor. Umarım son bir ayı da iyi bir şekilde oynayıp sezonu güzel bir şekilde kapatmayı umuyorum."

        - "Hedefim ana tabloya çıkıp ilerlemek"

        Erciyes'teki turnuvanın önemine dikkati çeken Berfu Cengiz, böyle organizasyonlarda puan topladıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin böyle turnuvalara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu vurgulayan milli tenisçi, "Ülkemizde bu turnuvaların organize edilmesi çok güzel bir şey. O yüzden mutluyuz. Burada da umarım güzel maçlar çıkarıp şampiyonluğa giderim. Avustralya Açık'ta ilk defa yer alacağım. Oradaki hedefim ana tabloya çıkıp ilerlemek. Evet heyecanlıyım ama güzel bir heyecan. İyi çalışıp iyi şekilde ülkemi temsil etmeyi umuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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