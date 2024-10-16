Malatya'daki 5,9 büyüklüğünde deprem Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

Kayseri'de hissedilen depremin ardından vatandaşlar, bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bir süre dışarıda bekleyen vatandaşlar daha sonra ev ve iş yerlerine döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas'ta da hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.