Başkan Büyükkılıç, mozaik bulunan kazı alanında devam eden çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde kazı çalışmaları devam eden mozaik yapının yer aldığı bölgede incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Köyiçi mevkisindeki arkeolojik kazılar, Büyükşehir Belediyesinin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğünün denetiminde yeni sezonda da devam ediyor.

Alanda incelemede bulunan ve arkeologlardan bilgi alan Büyükkılıç, bu çalışmada bugüne kadar tespit edilen ve üzeri açılan 600 metrekare civarında bir mozaiğin söz konusu olduğunu ifade etti.

Gelecek yıllarda burasının herkes tarafından takip edilen bir bölge olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milattan sonra 200'lü, 300'lü yıllara ait olan bir dönemden söz ediyoruz. Hakikaten o dönemki medeniyetlerin izlerini taşıyan, yansıtan, yazılan yazılarda sağlıkla ilgili sözlerle gündeme taşınan, bu bölgede sarayın olduğu şeklindeki yorumlara vesile oluyor. Hem mozaiklerle buluşuluyor hem de yapılar ortaya çıkmış oluyor, bu yöndeki kazı çalışmalarımız devam ediyor."

Devam eden kazılarda milattan sonra 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. Yapıtta geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe ve Latince mozaik yazıtlar da dikkati çekiyor. Mozaik tabanlar 600 metreye kadar gün yüzüne çıkarken, yapılan çalışmalarda imparatorluk mülklerinde görevli yöneticinin konutuna da ulaşmış olabileceği düşünülüyor.