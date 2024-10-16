Kayseri'de yaşlı kadının bahçesinde beslediği kediler için mama talebi yerine getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evinin bahçesinde beslediği kediler için mama desteği isteyen yaşlı kadının talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Pembe Umaç, evinin bahçesinde beslediği kediler için belediyeden mama talebinde bulundu.

Bu talebe kayıtsız kalmayan ekipler, Umaç'ı evinde ziyaret ederek, mama desteği sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umaç, kedi maması talebinin anında yerine getirildiğini belirterek, "Yavru kedilerim açtı, çok ikrama geçti. Allah razı olsun, işi gücü rast gelsin. Memduh Büyükkılıç, her zaman başkanımız, kalbi büyük. Şu kedilerimizi doyurdunuz ya Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kardeşlerim bir gün sürmeden anında getirdiler, verdikleri sözü yerine getirdiler. Sabah uyandığımda bu kedilere ne yedireyim diyordum." ifadelerini kullandı.