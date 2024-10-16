5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, Kayseri'de başladı

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı.

Sabancı Kültür Sitesi'ndeki kongrenin açılışında konuşan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bu yılki kongrenin "Yenilikçi aşı teknolojileri" temasıyla toplandığını söyledi.

Aşının stratejik önemine dikkati çeken Özdarendeli, aşıların sadece halk sağlığını korumakla kalmadığını, aynı zamanda salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen en önemli araç olduğunu belirtti.

Özdarendeli, Kovid-19 salgını sürecinin pek çok sıkıntıyı ortaya çıkarmasına karşın bu süreçte Türkiye'de akademik aşı geliştirme gruplarından özel şirketlere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi birçok kurumun özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz de Türkiye'nin geçmişinde Osmanlı'ya dayanan çok eski aşı kültürü olduğunu belirtti.

Gürüz, Osmanlı döneminden beri rutin aşı programındaki tüm aşıların Türkiye'de ücretsiz yapıldığını, çocukluk çağında başlayan ve eksiksiz sürdürülen aşılama programının dünyadaki örnek projelerden biri olduğunu kaydetti.