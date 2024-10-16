5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, Kayseri'de başladı
Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı.
Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı.
Sabancı Kültür Sitesi'ndeki kongrenin açılışında konuşan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bu yılki kongrenin "Yenilikçi aşı teknolojileri" temasıyla toplandığını söyledi.
Aşının stratejik önemine dikkati çeken Özdarendeli, aşıların sadece halk sağlığını korumakla kalmadığını, aynı zamanda salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen en önemli araç olduğunu belirtti.
Özdarendeli, Kovid-19 salgını sürecinin pek çok sıkıntıyı ortaya çıkarmasına karşın bu süreçte Türkiye'de akademik aşı geliştirme gruplarından özel şirketlere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi birçok kurumun özveriyle çalıştığını dile getirdi.
Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz de Türkiye'nin geçmişinde Osmanlı'ya dayanan çok eski aşı kültürü olduğunu belirtti.
Gürüz, Osmanlı döneminden beri rutin aşı programındaki tüm aşıların Türkiye'de ücretsiz yapıldığını, çocukluk çağında başlayan ve eksiksiz sürdürülen aşılama programının dünyadaki örnek projelerden biri olduğunu kaydetti.
Aşı karşıtlığına da değinen Gürüz, "Ben aşı karşıtlığını 'biyoterörizm' olarak nitelendiriyorum. Kanser aşısıysa siz bir tercih kullanabilirsiniz, bulaşıcı değil, 'Ben olmayacağım' diyebilirsin. Ama bir enfeksiyonu konuşuyorsak o toplumun içindeki çocuk, yaşlı, kronik hastalığı olanlar, immün sistemi başka bir sebeple baskılanmış olan kişiler açısından aşı olmayan her bir birey potansiyel bir el bombasıdır." diye konuştu.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da kongreye ev sahipliği ev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kongrenin açılışında Erzurum Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Alp Meşe de birer konuşma yaptı.
Programda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kongreye ilişkin videolu mesajı da izletildi.
18 Ekim'de sona erecek kongre, sunumlarla devam edecek.
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