Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, Kayseri'de başladı

        Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, Kayseri'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı.

        Sabancı Kültür Sitesi'ndeki kongrenin açılışında konuşan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bu yılki kongrenin "Yenilikçi aşı teknolojileri" temasıyla toplandığını söyledi.

        Aşının stratejik önemine dikkati çeken Özdarendeli, aşıların sadece halk sağlığını korumakla kalmadığını, aynı zamanda salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen en önemli araç olduğunu belirtti.

        Özdarendeli, Kovid-19 salgını sürecinin pek çok sıkıntıyı ortaya çıkarmasına karşın bu süreçte Türkiye'de akademik aşı geliştirme gruplarından özel şirketlere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi birçok kurumun özveriyle çalıştığını dile getirdi.

        Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz de Türkiye'nin geçmişinde Osmanlı'ya dayanan çok eski aşı kültürü olduğunu belirtti.

        Gürüz, Osmanlı döneminden beri rutin aşı programındaki tüm aşıların Türkiye'de ücretsiz yapıldığını, çocukluk çağında başlayan ve eksiksiz sürdürülen aşılama programının dünyadaki örnek projelerden biri olduğunu kaydetti.

        Aşı karşıtlığına da değinen Gürüz, "Ben aşı karşıtlığını 'biyoterörizm' olarak nitelendiriyorum. Kanser aşısıysa siz bir tercih kullanabilirsiniz, bulaşıcı değil, 'Ben olmayacağım' diyebilirsin. Ama bir enfeksiyonu konuşuyorsak o toplumun içindeki çocuk, yaşlı, kronik hastalığı olanlar, immün sistemi başka bir sebeple baskılanmış olan kişiler açısından aşı olmayan her bir birey potansiyel bir el bombasıdır." diye konuştu.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da kongreye ev sahipliği ev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Kongrenin açılışında Erzurum Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Alp Meşe de birer konuşma yaptı.

        Programda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kongreye ilişkin videolu mesajı da izletildi.

        18 Ekim'de sona erecek kongre, sunumlarla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yaşlı kadının bahçesinde beslediği kediler için mama talebi yeri...
        Kayseri'de yaşlı kadının bahçesinde beslediği kediler için mama talebi yeri...
        ERÜ'nün başarısı YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na...
        ERÜ'nün başarısı YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na...
        Başkan Büyükkılıç, mozaik bulunan kazı alanında devam eden çalışmaları ince...
        Başkan Büyükkılıç, mozaik bulunan kazı alanında devam eden çalışmaları ince...
        Düğünde kuzenini öldüren sanık: Mermi olup olmadığını kontrol etmek isterke...
        Düğünde kuzenini öldüren sanık: Mermi olup olmadığını kontrol etmek isterke...
        Malatya'daki 5,9 büyüklüğünde deprem Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi
        Malatya'daki 5,9 büyüklüğünde deprem Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi
        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Avustralya Açık'a odaklandı
        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Avustralya Açık'a odaklandı