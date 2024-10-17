Kayseri'deki alışveriş merkezinde yıl boyu mobilya fuarı havası esiyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de TOKİ tarafından şehre kazandırılan ve bünyesinde 200'den fazla mobilya mağazasını barındıran alışveriş merkezinde müşterilere ev ve bahçe mobilyalarının birçok çeşidiyle 365 gün fuar havasında hizmet sunuluyor.

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2010 yılında sunduğu projeyle ortaya çıkan, 1 milyon 350 bin metrekare alana Mobilya Teknoloji Merkezi (Mobitek) ve diğer üretim alanlarıyla kurulan Kumsmall AVM, çoğunluğu mobilya mağazalarından oluşan karma AVM konseptiyle hizmet veriyor.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, AA muhabirine, mobilya ham maddesi, pamuk tarlası ya da sünger tesisi olmamasına rağmen Kayseri'nin Türkiye'nin en büyük mobilya üretim merkezi olduğunu söyledi. Kentte mobilya sektöründe çalışan 4 binden fazla firma bulunduğunu belirten Sarıkaya, "Burada kümelenme adı altında fiziki bir mekanda sektörü topladık. Hem Türkiye'de özellikle de dünyada Kayseri ve Türk mobilyasını birlikteliğin gücüyle satmaya çalışıyoruz." dedi.

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2010 yılında kurulduğunu hatırlatan Sarıkaya, "Burada KOBİ'lerimiz için 800 imalat yeri var. En önemli argümanımız bu alışveriş merkezi çünkü, burada diğer alışveriş merkezleri gibi biz şehirlerin sermayesini alıp küresel sermayelere, yurt dışına taşımıyoruz. Biz burada Kayseri sanayisinde ne üretiliyorsa onu vitrine çıkarıyoruz. Dünya ülkelerine satarak şehrin değerini burada pazarlamaya çalışıyoruz. Diğer AVM'lerden en büyük farkımız bu." diye konuştu. Kumsmall AVM'yi hem yurt içinde hem de yurt dışında mobilya ticaret merkezi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezimizin zemin oturumu 122 bin metrekare. İçerisinde 200'den fazla mobilya mağazası var. Diğer giyim, ayakkabı, eğlence, yeme içme mekanlarıyla toplamda 350'yi aşan mağazamız var. Hem mobilya hem de klasik alışveriş merkezini birleştirmiş bu konseptte dünyadaki tek alışveriş merkeziyiz. 180 bin metrekare alanda ürün sergiliyoruz. Bunun yaklaşık 40 bini klasik AVM, geriye kalan stantlarla beraber şu anda yaklaşık 150 bin metrekarede ürün sergiliyoruz mobilya anlamında. Bu büyüklüğü şöyle izah edeyim, İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük fuar merkezleri var. Birisi TÜYAP diğeri de CNR Fuar şirketinin kullandığı İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul DTM dediğimiz alan. Bu ikisinin toplam büyüklüğünden daha fazla şu anda alışveriş merkezimizde on binlerce model mobilya sergileniyor. Kalıcı bir mekan, yılın 365 günü fuar alanı. Yurt içinden, yurt dışından bütün müşterilerimiz istediği zaman gelse çok büyük üreticiler, Türkiye'nin bütün büyük markaları burada. Hem onları hem de her türlü üretimden örnekleri görebilirler."

- Fuarcılık belgesi aldı Alışveriş merkezinin Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin fuar düzenlenmesi için istediği standartlarda bir alanı da bulunduğunu dile getiren Sarıkaya, AVM 365 gün açık fuar alanı olmasına rağmen fuarlar takvimine girmek için fuar düzenleme yetki belgesini aldıklarını belirtti. Dünyada mobilya ticareti yapan profesyonellerin fuarları bu takvimden takip ettiğini anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu: "O takvime girip o insanlara ulaştığımızda mobilya fuarıyız dediğimizde takvimden sizi kontrol ediyorlar. O takvimde yer almanız gerekiyor. Sadece mobilya fuarları değil, gerek alışveriş merkezindeki diğer mağazalar gerek şehrin ihtiyaçlarını dikkate alarak farklı sektörlerde de fuarlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Alışveriş merkezlerinde fuarlar toptan ticarete dönük. Bizim festivallerimiz var. Mesela geçen yıl aralık ayında ilkini düzenlemiştik, mobilya festivali perakendeye dönük. Nisan ayında Moda Show, mayısta ise evlilik festivali yaptık. Dolayısıyla fuar düzenleme yetki belgesi bizim için çok önemliydi."

Alibaba adı verilen ticaret platformuyla işbirliğine başlayacaklarını belirten Sarıkaya, "Alibaba'ya gelen mobilya alım talepleri direkt bizim alışveriş merkezimizle paylaşılacak. Biz bu gelen talepleri üyelerimize yönlendireceğiz." dedi. "Mobilyada 700 milyar doların üzerinde toplam ticaret var. Bunun 300 milyar doları uluslararası ticarete konu oluyor." diyen Sarıkaya, şöyle devam etti: Yani ülkeler arasında mobilya alışverişine konu oluyor. Türkiye'mizin buradaki payı maalesef yüzde 1,5 civarında. 300 milyar doları aşan pastadan ülkemiz 4,5 milyar dolarlık pay alıyor. Bu 4,5 milyar dolarlık payın da sadece 1 milyar doları Kayseri'den yapılıyor. Bunun nedenleri arasında jeopolitik konumlar ortaya çıkıyor. Pazarlara uzak olmamız, ham madde kaynağımızın olmaması, bunlar rekabet şartlarımızı engelliyor. Mobilyayla ilgili her türlü ürün dışarıdan bize kara yoluyla geliyor ve bizden tekrar kara yoluyla gidiyor. Ülkemizde en pahalı şey kara yoluyla taşımacılık. Bu kadar eksiğimize rağmen Kayseri'de böyle bir büyüklük var. Negatif noktaları pozitife, fırsata çevirmeye çalışıyoruz."